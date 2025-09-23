В сквере Королева высадят около 800 деревьев и кустарников

Сквер у Детской хоровой школы завершает свое преображение благодаря комплексному благоустройству. В данный момент специалисты городского предприятия «Горзеленхозстрой» активно занимаются высадкой деревьев и декоративных кустарников, озеленяя территорию и придавая ей ухоженный вид. Всего здесь будет высажено около 800 деревьев и кустарников. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Одновременно ведется монтаж системы видеонаблюдения. Всего будет установлено пять видеокамер, которые подключат к системе «Безопасный регион». Это позволит обеспечить дополнительный уровень контроля над общественной территорией и повысить безопасность горожан.

Работы здесь начались несколько месяцев назад и за это время были демонтированы старые пешеходные дорожки, убрана плитка и проведены дренажные работы. На месте «народной тропы», которая шла вдоль парковки от улицы Гагарина до Детской хоровой школы «Подлипки», обустроили новый тротуар, уложили бордюрный камень и новый асфальт, об этом просили жители. Также в сквере установлено современное освещение, позже здесь появятся скамейки, урны и малые архитектурные формы. Все работы должны быть завершены в октябре.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.