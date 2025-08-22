В сквере Карла Маркса в Ногинске продолжаются работы по благоустройству

В сквере Карла Маркса в центре Ногинска в настоящее время продолжаются работы по благоустройству. Завершить их планируется до конца 2025 года, сообщает пресс-служба администрации округа.

К работам приступили в начале августа. Сейчас идет первый этап — это благоустройство сквера Карла Маркса.

Второй этап — благоустройство Площади Победы — пройдет в следующем году. Эти два этапа — части единого процесса по преображению центра города.

Сейчас работы ведутся в огражденной зоне. Выполнены демонтажные работы, спил деревьев, осуществлена заливка части бетона под тротуары. Проводятся работы по разводке электричества.

Вместо удаленных аварийных и больных деревьев здесь будет осуществлена высадка новых деревьев и кустарников. Установлены малые архитектурные формы, обустроены новые тротуарные дорожки, освещение.

На территории сквера расположено несколько памятных мест, в том числе памятники жертвам политических репрессий, а также жертвам Чернобыля и других радиационных катастроф, поэтому к ним особое внимание и подход. Так, на этой неделе землю из-под памятника жертвам политических репрессий (привезенную в свое время с Бутовского полигона и из лагерей системы ГУЛАГ) бережно сохранили и перенесли в контейнер для размещения на новом месте. Сами памятные знаки после завершения благоустройства установят в целости и сохранности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.