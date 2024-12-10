В «Сколково» прошла бизнес-конференция TECH WEEK по инновационным технологиям

Конференция об инновационных технологиях TECH WEEK, которая прошла 26–28 ноября, собрала 2100 участников. На ней 70 компаний презентовали решения бизнеса, 235 спикеров и 56 экспертов выступили в программе конференции, сообщили организаторы.

Спикерами стали: директор по маркетингу Битрикс24 Александр Вартанян; генеральный директор KION Алексей Иванов; основатель и СЕО, Connected Kids, сооснователь Start Егор Яковлев; сооснователь «Акселератор ФРИИ», совладелец «Choco group», соавтор методологии трекинга в России Артем Азевич; советник руководителя федеральной антимонопольной службы, экс-гендиректор АО «Деловая среда», член ассоциации комплаенс-менеджеров, автор книги «Мысли эффективно» Михаил Федоренко; директор по ИИ Сберуниверситета Андрей Комиссаров; CEO и основатель Epiphany, Purpose-As-A-Service Гарретт Мартин Джонстон; председатель, Российско-Эмиратский деловой совет, член Правления, АО «Росгео» Сергей Горьков и многие другие.

«Рынок конференций переживает интересный этап: с одной стороны мы видим спад покупательной способности и урезание расходов на маркетинг и обучение со стороны основных участников деловых событий, с другой — избыточное предложение на рынке event-индустрии, где каждый бизнес-сезон приносит новые форматы и события. В этой ситуации таким форматам, как TECH WEEK приходится преодолевать интересные вызовы, связанные с регулярным обновлением и наполнением новой пользой нашего продукта. Поскольку только постоянно дорабатывая и обновляя формат, мы можем сохранить наши позиции. И общаясь с участниками конференции, мы понимаем, что нам удается решить эту задачу и дать клиенту ощутимую пользу в виде новых партнеров, клиентов, инструментов для внедрения в бизнес-процессы», — отметила генеральный директор TECH WEEK Елена Алончикова.



Программа конференции включала 13 тематических потоков, среди которых:

ГЛАВНАЯ СЦЕНА — сердце конференции, именно тут с помощью топ-менеджеров и руководителей успешных компаний организован поиск стратегий сохранения конкурентоспособности в 2024–2025 году;

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ — единое пространство, которое поможет всем, кто стремится усовершенствовать инструменты работы с персоналом;

МАРКЕТИНГ — зона для тех, кто интересуется передовыми маркетинговыми решениями и автоматизацией в сфере продаж, реальные кейсы и работающие стратегии продаж;

МЕНЕДЖМЕНТ — на этом пространстве рассматриваются современные подходы к операционному управлению, техники работы с командой и повышения личной эффективности от руководителей быстрорастущих компаний.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА — поток с современными инструментами и технологиями, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы, повысить эффективность и увеличить прибыль.

Кроме тематических выступлений спикеров, в программу конференции входили нетворкинг-сессии, практические занятия, консультации экспертов и мастермайнды. Уникальным форматом конференции является TECH Баня, где участники могут обсудить различные вопросы в неформальной обстановке, расслабиться и восстановить силы.

Весь период конференции на площадке работала зона интервью. За 2 дня гостями стали более 20 человек — топ-менеджеры, руководители и основатели крупных компаний. Среди них: Альберт Кайгородов, CEO FLUX engine; Марк Туровецкий, основатель нескольких российских и международных стартапов, номинант Forbes 30 до 30; Темур Шакая, основатель и сооснователь брендов «Лошадиная сила», «Аптека Горздрав», водка Leps, Посол мира; Евгений Малик, генеральный директор фонда Гиперион и другие.

В интервью мы обсуждали, в чем заключается цифровая трансформация компаний, какие результаты внедрений технологий уже ощутимы, какие инновации и сервисы появились в последнее время и действительно ли они так нужны. Также поднимались вопросы текущего уровня цифровизации в стране, прогресса в области AI и их внедрения в самые разные сферы работы.

«Спрос на AI-проекты со стороны государственных органов есть, особенно на региональном уровне. Сегодня на платформе „ГосТех“ представлены все возможности для реализации сервисов и решений с использованием искусственного интеллекта. Мы готовы поддерживать инициативы государства по внедрению инновационных решений на платформу, делиться своими наработками и накопленным опытом в сфере AI», — отметил управляющий директор — руководитель дирекции по развитию программы «ГосТех», Сбербанк Антон Субчев.

На выставке TECH WEEK различные компании показывали свои инновационные наработки по решению бизнес-задач в самых разных сферах. А для основателей стартапов это была отличная возможность пообщаться с крупным бизнесом в неформальной обстановке и познакомить их со своими решениями.

Организатором конференции выступила Корпорация «Синергия».

Следующий TECH WEEK состоится в 2025 году.