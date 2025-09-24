В СИЗО Подмосковья на осужденного возбуждено дело за пропаганду экстремизма
Фото - © Убийство в Московском колледже/Медиасток.рф
Сотрудниками оперативных подразделений ГУФСИН России по Московской области совместно с коллегами из ЦПЭ ГУ МВД России по Московской области и УФСБ России по Москве и Московской области пресечена преступная деятельность активного сторонника запрещенного экстремистского движения МОД «АУЕ» (организация признана экстремистской и запрещена в России), сообщила пресс-служба ГУФСИН России по московской области.
Содержавшийся в СИЗО Подмосковья вновь взят под стражу. Фигурант предпринимал попытки распространять экстремистскую идеологию на территории пенитенциарного учреждения, вовлечь иных лиц в преступную деятельность указанной ячейки, а также оказывал противоправные действия сотрудникам следственного изолятора.
На основании материалов, полученных подмосковными оперативниками, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация деятельности экстремистской организации).