В СИЗО Подмосковья на осужденного возбуждено дело за пропаганду экстремизма

Сотрудниками оперативных подразделений ГУФСИН России по Московской области совместно с коллегами из ЦПЭ ГУ МВД России по Московской области и УФСБ России по Москве и Московской области пресечена преступная деятельность активного сторонника запрещенного экстремистского движения МОД «АУЕ» (организация признана экстремистской и запрещена в России), сообщила пресс-служба ГУФСИН России по московской области.