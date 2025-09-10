В СИЗО и ПФРСИ Подмосковья будут функционировать 10 избирательных участков

Предстоящие выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации пройдут с 12–14 сентября 2025 года, в соответствии с Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, передает пресс--служба ГУФСИН России по Московской области.

В единый день голосования в учреждениях ГУФСИН России по Московской области будут функционировать 10 избирательных участков: 8 — в следственных изоляторах области, 2 — в помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов при исправительных учреждениях.

Стоит отметить, что в выборах глав и губернаторов 20 субъектов Российской Федерации смогут принять участие около 200 подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в областных СИЗО.

Проголосовать в ЕДГ2025 могут избиратели только 9 округов, в которых в этом году пройдут выборы — Балашихи, Дмитровского округа, Лыткарино, округа Молодежный, Подольска, Фрязина, Шатуры, Электростали и Луховиц.

Выборы пройдут 14 сентября на 593 участках. 1060117 избирателям предстоит выбрать 196 депутатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.1