В СИЗО-8 Сергиева Посада проверили соблюдение избирательных прав заключенных

С 6 по 8 сентября в 83 регионах страны проходит единый день голосования. Реализовать своё избирательное право могут, в том числе, и те, кто оказался под стражей. В ФКУ СИЗО-8 ГУФСИН России по Московской области в Сергиевом Посаде сегодня свой голос отдавали пять подозреваемых и обвиняемых. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

Проверить соблюдение избирательных прав в СИЗО-8 приехали сотрудники аппарата подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской.

«Сегодня в Сергиевом Посаде в СИЗО-8 проголосовали люди из Астраханской, Самарской, Кемеровской и Оренбургской областей, где проходят выборы губернатора. Мои сотрудники пообщались с избирателями. Голосование прошло в соответствии с законодательством, нарушений избирательных прав не выявлено», — сказала Ирина Фаевская.

Под организацию процесса голосования выделено помещение, которое оборудовано всеми необходимыми информационными материалами. Это уже не первые выборы на территории СИЗО-8.

С 6 по 8 сентября в Подмосковье проходят выборы в местные советы депутатов. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что важно обеспечить все необходимое, чтобы голосование прошло легитимно и прозрачно. Отдать свой голос можно на избирательных участках, на дому или с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Воробьев также заявил, что ДЭГ позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и, соответственно, сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.