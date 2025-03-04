В систему-112 Подмосковья с начала года поступило около 2 млн вызовов

Операторы системы-112 Московской области отмечают, что каждый сезон года приносит свои особенности в обращениях от жителей и гостей региона. В течение двух зимних месяцев в систему-112 поступило около 2 млн вызовов. Об этом сообщает пресс-служба системы.

В холодное время года значительно возрастает вероятность простудных заболеваний, что приводит к увеличению количества обращений к медицинским работникам. Специалисты системы-112 отмечают, что в зимние месяцы более 75% вызовов экстренных служб адресуются медикам, тогда как в другие сезоны этот показатель составляет порядка 65-67%. Наиболее распространенные причины запросов на медицинскую помощь с начала года — высокая температура, повышенное артериальное давление и различные травмы.

Кроме того, зимний период характеризуется ростом числа обращений из-за дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Операторы системы-112 незамедлительно вызывают все необходимые экстренные службы — скорую помощь, полицию и спасателей. Мы настоятельно рекомендуем водителям быть более внимательными на дороге в темное время суток, соблюдать скоростной режим, снижать скорость на поворотах и не садиться за руль после употребления алкоголя. Пешеходам, особенно детям, следует носить одежду со светоотражающими элементами для повышения видимости.

Зимний сезон также приносит вызовы от застрявших в лесу, что часто касается любителей зимних видов спорта, таких как лыжные прогулки и поездки на снегоходах. В ситуациях потери ориентации самостоятельный выход из зимнего леса может быть крайне затруднительным. В системе-112 успешно функционирует функция геопозиционирования, позволяющая автоматически определять местоположение заблудившихся. Поисковые работы, как правило, проводятся оперативно и без негативных последствий для жизни и здоровья.

Система-112 Московской области нацелена на оказание помощи всем категориям жителей. Главная задача системы-112 — своевременно оказать необходимую помощь каждому обратившемуся, обеспечивая безопасность и поддержку всем жителям Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.