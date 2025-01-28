В систему-112 Подмосковья поступило более 500 тыс вызовов с начала года

С начала года в региональную систему-112 Подмосковья поступило более 500 тыс. вызовов, большинство из которых касались скорой медицинской помощи. Это связано с распространением простудных заболеваний в зимний период, а также из-за гололеда возрастает количество ДТП. Об этом сообщает пресс-служба с истемы-112 Московской области.

Операторы системы-112 оперативно вызывают на место происшествия все необходимые экстренные службы — скорую помощь, полицию, спасателей.

Также в зимний сезон поступают вызовы от заблудившихся в лесу. Чаще всего, это любители зимних видов спорта — лыжных прогулок, поездок на снегоходе. При потере ориентира выбраться самостоятельно из зимнего леса очень сложно.

Для этого в региональную систему-112 внедрили функцию геопозиционирования — автоматического определения местоположения потерявшихся. Как правило, поисковые работы проводятся оперативно, без негативных последствий для жизни и здоровья потерявшихся.

Система-112 Московской области нацелена на оказание помощи всем категориям граждан. Благодаря слаженной работе операторов и экстренных служб, поисковые операции проводятся оперативно, обеспечивая безопасность граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что благодаря внедренной в области системе «Безопасный регион» за 2024 год удалось раскрыть более 3,5 тыс. преступлений.

«Жизнь ускоряется, мы понимаем, что на органах власти лежит огромная ответственность за благополучие жителей, состояние экономики и инфраструктуры, безопасность в каждой отрасли и на каждой территории. Нам необходимы умные и технологичные решения, цифровые трансформации в управлении. Одно из них — система «Безопасный регион». Это более 150 тыс. видеокамер, 40 тыс. из них — с функцией распознавания лиц. В прошлом году мы интегрировались с видеонаблюдением Москвы и наращиваем количество видеокамер каждый год. Видим эффект, с их помощью раскрывается большое количество преступлений», — сказал Воробьев.

В Подмосковье активно развивается система видеонаблюдения «Безопасный регион». За прошедший год установлено 17,4 тыс. новых камер, а в 2025 году планируется добавить еще 10 тыс. устройств.