В систему-112 Подмосковья поступило 37 тыс обращений

Служба спасения Московской области продолжает активно развивать средства связи с гражданами. Мобильное приложение «112 МО» становится все более популярным среди жителей региона. С момента запуска приложения, зафиксировано порядка 37 тысяч обращений, что свидетельствует о его эффективности и высоком уровне доверия со стороны пользователей. Об этом сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Приложение «112 МО» предлагает ряд функций, делающих его использование удобным и доступным. Одной из ключевых особенностей является возможность видеозвонка с операторами-сурдопереводчиками, что крайне важно для людей с ограниченными возможностями в области слуха и речи. Очевидно, что это приложение стало настоящим помощником для многих жителей Подмосковья.

Интуитивно понятный интерфейс и широкий функционал приложения позволяют в один клик вызвать экстренные службы, а также воспользоваться услугами вызова врача на дом, получения информации об эвакуации автомобиля и многими другими сервисами.

С момента своего запуска приложение демонстрирует устойчивый рост популярности среди пользователей. Если в 2017 году за помощью обратились более 500 раз, то в 2022 — свыше 3 000 обращений, а в 2024 уже свыше 16 000.

С начала 2025 года зафиксировано порядка тысячи обращений. Таким образом, с каждым годом все больше людей выбирают мобильное приложение для связи с экстренными службами.

Система-112 Московской области продолжает развиваться и стремится предоставлять помощь самым удобным и доступным образом для всех категорий граждан. Внедрение новых технологий и улучшение обратной связи с населением остаются в числе приоритетов работы службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.