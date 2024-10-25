В систему-112 Подмосковья 8,5 тыс раз обратились с просьбой о помощи в 2024 году

С 1 января текущего года в систему-112 Московской области обратились более 8,5 тыс. заявителей с просьбой помочь найти близкого человека. Из них почти 7,5 тыс. вызовов классифицированы индексом «Потерявшийся в городской среде», а чуть более 1 тысячи — индексом «Потерявшийся в природной среде». 800 из пропавших составляют дети и подростки до 18 лет, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Важность быстрого реагирования становится ключевым фактором в таких ситуациях. Стоит помнить, что чем быстрее начнутся поисковые действия, тем выше вероятность благополучного исхода.

Если заблудились вы или кто-то из близких, то стоит звонить на короткий номер «112». При обращении в систему-112 Московской области следует предоставить как можно больше информации о потерявшемся: описать его внешность, одежду, и другие ориентиры.

Наличие мобильного телефона у потерявшегося значительно облегчает задачу поиска. Благодаря геолокации операторы службы спасения Московской области могут определить местоположение человека, обратившегося за помощью.

Своевременное определение местоположение человека минимизирует время реагирования экстренных служб. Взаимодействие специального программного обеспечения системы-112 Московской области с мобильными устройствами и GPS позволяет не только находить потерявшихся благодаря определению его геопозиционирования, но и направлять человека к ближайшему населенному пункту.

В эффективном поиске людей каждый момент на счету, и внимание к деталям может стать решающим при поиске близкого человека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.