В системе электронного документооборота Подмосковья заработал ИИ-ассистент

В межведомственной системе электронного документооборота правительства Московской области заработал ИИ-ассистент. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«ИИ-ассистент сделает для госорганов работу с документами более эффективной и удобной. Он автоматически составит краткое содержание документа, покажет его историю и найдет схожие материалы. В дальнейшем ИИ сможет готовить проекты резолюций и черновики ответов», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

С сентября 2025 года ИИ-ассистент уже используют в пилотном режиме сотрудники Мингосуправления и администрации губернатора Московской области. За время работы он подготовил краткие изложения более 1 тыс. писем.

«Также реализована возможность обсуждать документы через чат сразу в системе, что значительно ускоряет время принятия решения», — добавила Надежда Куртяник.

В январе 2026 планируется масштабировать проект на все органы власти и подведомственные организации Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.