В Симферополе прошел автопробег, посвященный 11-й годовщине Крымской весны

Праздничный автомотопробег в честь Крымской весны состоялся в Симферополе

В Симферополе 18 марта утром стартовал торжественный автомотопробег, приуроченный к 11-й годовщине воссоединения Крыма с Россией, сообщает «Крым 24» .

Автоколонна начала движение из крымской столицы в направлении Севастополя.

В мероприятии принимают участие байкеры, работники Следственного комитета, а также жители Крыма на личных транспортных средствах. Автомобили и мотоциклы участников украшены российскими и крымскими флагами.

Население полуострова активно поддерживает участников автопробега аплодисментами и лозунгами, а другие автомобилисты поддерживают колонну сигналами гудков.