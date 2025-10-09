В Симферополе открыли мемориальную доску военкора Федорчака

Доску повесили на фасад факультета медиакоммуникаций и дизайна Крымского федерального университета имени Вернадского.

Александр Федорчак родился 29 июля 1996 года в поселке Нижнегорском, расположенном в Республике Крым. Завершив обучение в средней школе, он переехал в Симферополь. Высшее образование Федорчак получил в Крымском федеральном университете, где его академические интересы лежали в области славянской филологии и журналистики.

Трудовая деятельность началась в 2018 году на телеканале «Крым 24», где он занимал должность редактора до 2022 года. В последующий период, с 2022 по 2023 год, он выполнял обязанности специального корреспондента на телеканале «Звезда». С 2024 года и до дня гибели на СВО Федорчак является военным корреспондентом в МИЦ «Известия».

