В Симферополе открыли мемориальную доску военкора Федорчака
Международный медиафорум «Журналистика в период специальной военной операции» начался в Симферополе 9 октября с открытия мемориальной доски в честь военного корреспондента Александра Федорчака, сообщает «Бриф24».
Доску повесили на фасад факультета медиакоммуникаций и дизайна Крымского федерального университета имени Вернадского.
Александр Федорчак родился 29 июля 1996 года в поселке Нижнегорском, расположенном в Республике Крым. Завершив обучение в средней школе, он переехал в Симферополь. Высшее образование Федорчак получил в Крымском федеральном университете, где его академические интересы лежали в области славянской филологии и журналистики.
Трудовая деятельность началась в 2018 году на телеканале «Крым 24», где он занимал должность редактора до 2022 года. В последующий период, с 2022 по 2023 год, он выполнял обязанности специального корреспондента на телеканале «Звезда». С 2024 года и до дня гибели на СВО Федорчак является военным корреспондентом в МИЦ «Известия».
