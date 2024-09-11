В Сибири раскрыли контрабанду леса в Китай и Вьетнам

Бизнесмену грозит до 5 лет колонии за незаконный вывоз леса из России

ФСБ России и таможенники раскрыли канал незаконного сбыта древесины из Сибири в Китай и Вьетнам, сообщает «Царьград» со ссылкой на указанные ведомства.

За минимум 2 года из РФ вывезли более 6 тысяч кубометров леса. За этим, по версии правоохранителей, стоит коммерсант с российским гражданством, который сумел подделать документы, исказить цену и происхождение дерева.

Злоумышленник неоднократно использовал эту схему и в 2020, и в 2021 годах.

По факту незаконного вывоза леса в другие страны в Томской области заведено уже 9 уголовных дел. Суд отправил фигуранта под домашний арест, бизнесмену грозит до 5 лет колонии.

Ранее россиянин предпринял неудачную попытку контрабанды, попытавшись отправить в Германию окаменелые зубы и фрагменты нижней челюсти древнего шерстистого носорога. Он явился на почту в Геленджике с нелегальной посылкой, в которой якобы были сувениры для знакомых. Ситуацией заинтересовались таможенники и нашли в коробке 22 зуба и фрагмент нижней челюсти окаменевшего животного. Возбуждено уголовное дело.