сегодня в 15:10

В Шугарово появился новый сквер по инициативному бюджетированию

В селе Шугарово завершено благоустройство нового сквера, созданного в рамках программы инициативного бюджетирования. Здесь обустроена тропиночная сеть, бортовой камень, установлены лавочки и урны, смонтировано уличное освещение. Пространство стало комфортным местом для прогулок и отдыха жителей, сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Обсудить итоги работ и дальнейшие планы в Шугарово приехали глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, депутат Московской областной Думы Андрей Голубев и профильные специалисты.

Жители отметили, что сквер получился уютным, однако высказали пожелания продолжить благоустройство: добавить зеленые насаждения и чернозем для газонов.

Сергей Мужальских поддержал предложение.

«Озеленение территории проведут весной следующего года — высадят деревья, кустарники и цветы, чтобы пространство стало еще приятнее для отдыха», — отметил глава округа.

В этом году в городском округе реализуется 13 проектов инициативного бюджетирования. По предложениям жителей появляются новые детские площадки, скверы, пешеходные зоны и другие общественные пространства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.