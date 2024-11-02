В школы Щелкова привлекли более 230 новых учителей

В этом году в школы округа Щелково трудоустроили 232 новых учителя, среди них 52 молодых специалиста. Такие данные озвучили на еженедельном совещании в администрации городского округа Щелково, сообщает пресс-служба ведомства.

Привлекать новых педагогов помогают меры поддержки, которые разработали для сотрудников сферы образования в правительстве Московской области. Например, с февраля учителя Подмосковья, арендующие жилье, могут подавать заявления на получение компенсационной выплаты в размере 20 тыс. рублей.

Помимо этого, в регионе существуют и другие формы помощи педагогам. Например, программа «Социальная ипотека», в рамках которой квартиру оплачивает областной бюджет, а участник программы погашает лишь проценты по кредиту. Также предусмотрены выплаты классным руководителям (по 11 тыс. рублей ежемесячно), молодым учителям, впервые устроившимся на работу (ежемесячно 6 тыс. рублей), и пособие для молодых специалистов — 50 тыс. рублей при трудоустройстве и 100 тыс. рублей после окончания второго года работы.

Кроме того, действует федеральная программа «Земский учитель», согласно которой молодые преподаватели получают 1 млн рублей при условии пятилетней работы в сельской школе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.