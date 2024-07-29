В школы Подольска могут взять преподавателей из числа экс-участников СВО

В Подольске актуальны несколько вакансий преподавателя технологии в школах. Власти округа рассматривают возможность пригласить на эту позицию тех, кто уже послужил Родине в рамках спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На данный момент остаются актуальными несколько вакансий преподавателя технологии. Рассматриваем возможность пригласить на эту позицию тех, кто уже отдал свой долг Родине на спецоперации», — сказал глава округа Григорий Артамонов.

Он отметил, что тема кадров является одной из самых важных и чувствительных для родителей. Поэтому администрация округа всегда уделяет ей отдельное внимание. Все учебные заведения практически полностью укомплектованы педагогическими кадрами. Для учителей и воспитателей предусмотрены различные меры социальной поддержки от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, муниципальные выплаты.

В округе осенью за парты сядут более 50 тыс. ребят, еще 19 тыс. малышей пойдут в детские сады. К концу августа учреждения полностью обновят и укомплектуют всем необходимым. Откроют и несколько новых образовательных учреждений.

В двух сельских школах оборудуют образовательные центры «Точки роста» по нацпроекту «Образование». Также продолжат реализацию Всероссийского проекта «Самбо — в школу!».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября. Необходимо также предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения.

«И больше 30 школ запускаем к 1 сентября. Еще будем запускать школы к 1 января. Поэтому все, что касается записи в школу, надеюсь, передали все ЦУ по особенно тем территориям, где большое количество мигрантов», — сказал губернатор.