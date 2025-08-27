В школы Дубны в 2025 году пойдут 7,5 тыс детей

В Дубне состоялась традиционная августовская конференция педагогов. На ней обсудили итоги прошлого учебного года и поставили цели на следующий, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Семь с половиной тысяч детей пойдут в наши школы учиться с 1 сентября, 676 ребят впервые сядут за парты», — сообщила замглавы городского округа Дубна Светлана Жаленкова.

В этом году шесть школ в Дубне вошли в зеленую зону среди школ Московской области по качеству образования. Это значит, что в 60% школ в Дубне сохранят надбавки педагогам и директорам. Еще 4 школы попали в желтую зону. С 1 сентября в школе № 9 в Дубне начнет работать первый математический класс у первоклассников, в школе № 5 набрали еще один класс эффективной начальной школы.

«В прошлом учебном году в ходе единого государственного экзамена наши школьники практически по всем предметам показали средний тестовый балл выше, чем в регионе и в стране», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к новому учебному году.

«Сегодня главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. В этом году мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.