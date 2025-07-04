В школьном лагере в Сергиевом Посаде дети изучают подводный мир

С изучения тайн подводных глубин начался день у участников отряда летнего лагеря «Ромашка» при Сергиево-Посадской школе № 4. Познавательное занятие в библиотеке — лишь одна часть большой программы, которую приготовили на смену, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Много внимания уделяется также спортивным навыкам: ребята соревнуются в беге, прыжках, учатся играть в пионербол. Набегавшись и зарядившись энергией, все дружно отправляются в столовую на обед. В меню: овощной салат, гороховый суп, куриный плов и сок. Дальше по расписанию отдых и игры на свежем воздухе. Распорядок дня смены наполнен приключениями и различными активностями.

Дети комфортно чувствуют себя в привычном коллективе, ведь смену в лагере дневного пребывания ведут школьные учителя, а все ребята в отряде уже знакомы.

В Сергиево-Посадском округе открыты 33 школьных лагеря. Одна смена длится 31 день. В четырех загородных лагерях, открывшихся в округе, смены короче — от 21 до 23 дней. Особое внимание было уделено организации отдых детей участников специальной военной операции. В Сергиево-Посадском округе насчитывается 510 таких детей в возрасте от 7 до 15 лет. Планируется, что летом 2025 года 260 из них будут обеспечены путевками в оздоровительные лагеря.

В 2025 году в Сергиево-Посадском округе планируется охватить всеми формами отдыха и занятости детей не менее 14431 школьника — 63,5% от общего числа школьников от 7 до 15 лет (22726 чел.), из них около 2221 ребенка — 57,5% находящихся в трудной жизненной ситуации (3861 чел.).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему