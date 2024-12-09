В школе Волоколамска прошли пожарно-тактические учения

Работники «Мособлпожспас» провели пожарно-тактические учения в Волоколамской школе № 3. В учениях были задействованы 33 человека личного состава — пожарные и спасатели 203-й, 204-й, 208-й и 336-й пожарно-спасательных частей территориального управления № 3 «Мособлпожспас», а также 11 единиц техники, сообщает пресс-служба ведомства.

Цель тренировки:

отработка приемов и способов спасения людей и тушения пожаров на объектах с массовым пребыванием людей,

проверка соблюдения правил охраны труда и техники безопасности,

взаимодействие сил и средств с другими экстренными службами и администрацией образовательного учреждения.

По легенде, в результате короткого замыкания в одном из учебных классов на втором этаже трёхэтажного здания произошло возгорание, которое привело к сильному задымлению коридора и лестничных пролетов.

«Преподаватели и персонал школы провели эвакуацию самостоятельно, однако в здании остался один человек, который не смог выбраться самостоятельно с третьего этажа. Прибывшие подразделения сформировали 4 звена газодымозащитной службы, провели разведку, обнаружили пострадавшего, эвакуировали его с помощью автолестницы и передали медикам», — рассказал начальник Волоколамского пожарно-спасательного гарнизона, начальник ПСЧ-336 Илья Серединов.

Учебную ситуацию усложнили дополнительной вводной задачей. На втором этаже одному из газодымозащитников стало плохо. Ему на помощь было отправлено резервное звено службы ГДЗС, которое в короткий срок обнаружило и эвакуировало огнеборца в безопасное место.

В результате слаженных действий работники противопожарно-спасательной службы ликвидировали условный пожар в кратчайшие сроки. Личный состав работал уверенно и слаженно.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.