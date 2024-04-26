В школе в Люберцах появилась Парта Героя

Она приняла участие в торжественных мероприятиях.

«Парту установили в Люберцах на 1 из 41 площадки проведения «Диктанта Победы». Михаил Субботин был призван 22 апреля 1985 года и служил в Республике Афганистан. Неоднократно участвовал в боях и проявил себя смелым и мужественным воином. Погиб при выполнении боевого задания 2 мая 1986 года. Похоронен в деревне Токарево. Считаю, что установка данной парты в день такой акции особенно поможет привлечь внимание юных учеников и жителей округа к вопросу сохранения нашего исторического наследия. Мы должны подавать пример будущим поколениям», — сказала Верховых.

«Парта Героя» — это образовательный проект, который реализуется по инициативе «Единой России» в рамках партийного проекта «Новая школа». На данный момент в Люберцах установлено более 17 таких парт, посвященных героям, которые являются примером для подрастающего поколения.

Ранее губернатор Московской области Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.