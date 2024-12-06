В школе Талдомского округа стартовала акция «Новогодняя посылка солдату»

Каждая посылка, наполненная вкусными угощениями и сладостями, будет собрана с заботой и любовью.

Доброта и внимание не знают границ, и даже небольшая сладость может сделать чью-то жизнь ярче.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.