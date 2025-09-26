В школе села Матыра Луховицкого округа открыли «Парту героя» в честь ветерана ВОВ

В Луховицах успешно реализуется программа «Парта Героя», инициированная партией «Единая Россия» в рамках масштабного проекта «Новая школа». Уже установлено больше двадцати мемориальных парт, каждая из которых посвящена герою-земляку, оставившему след в истории своей отвагой и смелостью, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В селе Матыра прошла церемония открытия очередной «Парты Героя» в честь местного уроженца, ветерана Великой Отечественной войны Александра Ивановича Данилова. Эта акция важна не только как дань памяти, но и как инструмент воспитания молодежи в духе патриотизма и глубокого уважения к наследию прошлого.

Александр Иванович является символом стойкости и благородства, вдохновляющим подрастающее поколение своим жизненным путем. Право занять почетное место за партой предоставляется лучшим ученикам, достигшим высоких успехов в учебе и активной социальной деятельности. Этим подчеркивается необходимость формирования правильных моральных ценностей и подготовки достойных членов общества.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.