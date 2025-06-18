Здунов: в Мордовии девочек готовят к материнству с 3 лет, чтобы не было поздно

В Мордовии девочек начинают готовить к материнству с трех-шести лет, заявил глава республики Артем Здунов на ПМЭФ-2025. По его словам, заниматься такой подготовкой во время учебы в школе «почти поздно», а в вузе — «уже поздно», сообщает «Расстрига» .

Глава Мордовии рассказал, что соответствующая программа называется «Тонкой материей». С детсадовцами проводят специальные сюжетно-ролевые игры, отметил Здунов.

«Мы в Мордовии начали с детского сада. <…> Три-шесть лет. Папа, мама, полноценная семья; что женщина готовится стать матерью, а не только хорошим работником — об этом надо говорить вот с такого возраста», — заявил руководитель республики в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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