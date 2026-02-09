сегодня в 18:11

В школе №15 Балашихи установили новое оборудование для пищеблока

В школе №15 имени Героя Российской Федерации А.В. Буриличева в Балашихе обновили оборудование пищеблока: закупили пароконвектомат, электрические плиты и электромясорубку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов вместе с представителями родительского комитета и заместителем директора школы проверил оснащение пищеблока новым оборудованием. Техника была приобретена в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

Установка современного оборудования позволит поварам быстрее и качественнее готовить сбалансированные завтраки и обеды для учеников, соблюдая санитарные нормы и требования к детскому питанию.

Тарас Ефимов поблагодарил сотрудников столовой за работу и отметил чистоту в помещении.

В меню завтраков для учеников школы №15 входят вареники с творогом со сгущенкой или ягодным соусом, бутерброд с сыром и горячий напиток — чай или кофейный напиток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.