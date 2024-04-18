В школе №10 Серпухова открыли парту героя

В память об участнике СВО Всеволоде Евдокимове открыли парту Героя в школе №10. Преподаватели и одноклассники вспоминают его как общительного, ответственного и честного человека. Серпухович занимался разными видами спорта: футболом, бегом, плаванием и теннисом, всегда защищал честь школы на соревнованиях, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

После прохождения срочной службы в армии поступил в Московский технологический университет. В ноябре 2022 года Всеволод был мобилизован. Воинский долг исполнял в мотострелковых войсках. Жизнь бойца трагически оборвалась 1 июня 2023 года в селе Лиман Первый Купянского района Харьковской области. Защитник входил в эвакуационную группу и, выполняя боевую задачу, получил ранение. За отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО, Всеволод награжден орденом Мужества посмертно.

Благодаря образовательному проекту «Парта Героя» в школе № 10 навсегда будет сохранена память о настоящем патриоте. Подрастающее поколение должно знать, ценить и уважать подвиги героев нового времени, следовать их примеру.

Почетное право сидеть за Партой получат лучшие учащиеся образовательного учреждения, победители и призеры предметных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, волонтеры, активисты «Движения первых».

В школе патриотическому воспитанию уделяется большое внимание. Ребята собирают гуманитарную помощь. На уроках технологии и в свободное от учебы время плетут маскировочные сети для отправки «за ленточку», изготавливают окопные свечи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с женами военнослужащих отметил, что задача правительства региона - позаботиться о семьях военнослужащих.

«Ваши мужья сегодня делают такое дело, которое очень важно для страны. А наша задача - позаботиться о том, чтобы у вас не было лишних проблем, и оказать всестороннюю поддержку»,- сказал губернатор.