В школе № 1 в Дубне подходят к концу работы по замене кровле и утеплению фасада

В школе № 1 в Дубне подходят к концу работы по замене кровле и утеплению фасада. Число строителей увеличено в два раза, теперь ежедневно на объекте трудятся почти 120 человек, передает пресс-служба округа.

Пока одна бригада заканчивает обустройство кровли на основном здании, другая — завершает утепление фасада и готовится переходить к финишной отделке, штукатурным работам. На этой неделе выйдет еще одна группа, она приступит к установке пластиковых окон.

«Рисков не вижу, материалов хватает. Лично докладывал губернатору, что стремимся к 1 сентября подготовить и школу, и благоустройство. Для нас это важный, президентский объект», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Уже к концу недели большинство строителей переместится внутрь здания. Здесь уже начали прокладывать коммуникации. Как отметил глава Дубны, очень важно, что подрядчик движется по графику.

Напомним, ремонт проходит в рамках президентской программы, в рамках которой самая старая школа наукограда будет оснащена в соответствии с современными образовательными стандартами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.