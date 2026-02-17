В школе №1 Егорьевска открыли стажировочную площадку для будущих управленцев

Проект «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья» стартовал в 2025 году. К участию приглашали педагогов с высшим образованием, опытом работы не менее трех лет и завершенной переподготовкой по управленческим направлениям. В сентябре педагоги из разных школ Подмосковья подавали заявки, которые оценивала экспертная комиссия. С октября по февраль 55 будущих руководителей проходили обучение, а в феврале начался этап стажировок.

Одной из площадок для стажировки стала школа №1 в Егорьевске. 12 февраля гостям рассказали о технологиях управления образовательным комплексом, развитии человеческого капитала, работе с одаренными детьми и участии в инновационных проектах. Участники посетили школьный Музей Боевой Славы и стену творчества, где ученики представили проект о ключевых битвах Великой Отечественной войны.

В актовом зале прошел Форум детских общественных объединений, где школьники рассказали о деятельности Движения Первых, Юнармии, отрядов ЮИД и школьного театра. Завершилось мероприятие выступлением хора школы — лауреата конкурса «Поющее Подмосковье». Практическая часть включала разбор управленческих кейсов. Следующий этап стажировки пройдет 19 февраля в формате «1 день с директором». Весь февраль участники будут проходить стажировки в школах региона, после чего их ждет подготовка и защита проектов, а в апреле — аттестация в кадровый резерв.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 2025 года в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

«Запускаем региональный этап программы «Время героев». Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно с 2025 года мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.