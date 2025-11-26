В школе № 8 Химок провели мастер-класс по управлению дронами

В среду «Химкинская Федерация „Дрон“» провела вводное занятие по пилотированию летательными аппаратами для учащихся школы № 8 имени Матвеева в Химках. Воспитанники Дома юного техника «Интеграл» показали ребятам возможности современных беспилотников, а также провели для них мастер-класс, сообщает пресс-служба администрации Химок.

«Мы стремимся дать детям возможность познакомиться с современными технологиями не в теории, а на практике. Сегодня дроны — это не просто увлечение, а путь в серьезные и востребованные профессии. Подобные занятия помогают школьникам увидеть свои перспективы и почувствовать уверенность в технических направлениях. Особенно важно, что ребята могут попробовать себя в роли пилотов уже сейчас», — отметила директор школы № 8 Ольга Игнатьева.

В ходе занятия учащиеся узнали о разных профессиях, связанных с беспилотными летательными аппаратами: от операторов и конструкторов до специалистов по аэрофотосъемке. После теоретической части школьники смогли применить новые знания на практике и самостоятельно выполнить первые пробные полеты.

Совсем скоро подобный мастер-класс проведут и для взрослых. В этой же школе пройдет «Научный квест выходного дня», где все желающие также смогут попробовать себя в том числе и в пилотировании.

Мероприятие состоится уже 29 ноября, в 10:00. Подробнее — в соцсетях школы: https://t.me/school8himki/11194.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.