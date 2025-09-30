В школе № 7 Наро-Фоминска откроется физико-технический класс

сегодня в 18:27

В Наро-Фоминской школе № 7 с 1 октября открывается физико-технический класс, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Его цель — воспитать новое поколение инженеров и естественников в Наро-Фоминске.

Недавно школа заключила соглашение с представителем «Физтех-лицея» имени П. Л. Капицы.

В рамках этого договора уже с 1 октября первоклассники и пятиклассники приступают к изучению занимательной и олимпиадной математики, введения в физику и информатики, которую, кстати, ведет сам директор.

Проект курирует Наталья Логинова, которая также будет вести занимательную математику в 1 классе.

В планах на ближайшее время — обучение дошколят, а также интенсивы и кружки по физике и математике для старшеклассников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.