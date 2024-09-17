В школе № 5 Егорьевска заработал центр «Точка роста»

В рамках реализации национального проекта «Образование» в корпусе пятой школы в деревне Селиваниха городского округа Егорьевск открылась «Точка роста». Это центр образования естественнонаучной направленности, оснащенный по последнему слову техники. Его открыли в год 30-летия школы в Селиванихе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«У нас появилось новое образовательное пространство, чему мы несказанно рады. Оно наполнено техникой, что немаловажно для наших дисциплин. Это и микроскопы, это и роботы для технологии, это и оборудование для всевозможных химических исследований, то есть спектор довольно большой. Это огромный плюс и для олимпиадных работ, и для экзаменов», — отметил учитель социально-гуманитарных дисциплин школы № 5 Максим Заверяев.

Центр оснащен по последнему слову техники. Ученики изучают и сравнивают клеточное строение разных растений при помощи цифровых микроскопов. Изображение прибора проецируется на экран компьютера — легко разглядеть детали клеток кожицы и чешуи лука: цитоплазму, ядро и даже вакуоли. Можно сделать фото этого изображения и отправить себе на электронную почту в качестве наглядного материала.

В арсенале оборудования «Точки роста» есть наборы, которые пригодятся старшеклассникам при изучении физических и химических свойств веществ.

«Мы собираемся создавать и свои проекты, для того, чтобы в дальнейшем участвовать в проекте „Шаг в науку“, — поделилась учитель химии и биологии школы № 5 Дарья Птицына.

Создать своего автоматического помощника школьники также могут на занятиях в «Точке роста». А помогут им в этом специальные робототехнические наборы «Клик». Ультразвуковой и линейный датчики помогают роботам двигаться по заданной линейной траектории.

«Датчик движения рассчитан на то, что идет распознавание объекта до 4-х метров. Есть датчик линий. Например, промышленность использует роботов, которые могут ездить по линиям определенного цвета, например, белый или черный — эти цвета как раз датчик определяет. Есть световой датчик, датчик касания. Есть также разные модули, например Bluetooth-модуль, который осуществляет управление роботом с помощью Bluetooth-связи», — рассказала учитель технологии и изобразительного искусства школы № 5 Инна Заверяева.

Совершенствовать знания в программировании помогает Добот. Так зовут робота-манипулятора, который может писать, производить 3D-печать, лазерную гравировку, перемещать предметы в пространстве и рисовать.

Современные технологии настолько интересны школьникам, что они готовы проводить в «Точке роста» не только уроки, но и оставаться на занятиях в кружках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.