В школе № 17 Серпухова продолжается форум «Другой Университет»

сегодня в 10:35

Накануне в школе № 17 Серпухова проходила мастерская тактических изделий. Ребят познакомили с волонтерскими организациями, которые помогают военнослужащим в зоне СВО, сообщает пресс-служба администрации округа.

Школьники попробовали сделать супы и каши быстрого приготовления, сухой душ, окопные свечи, талисманы, сплести тактические браслеты и написать письма нашим защитникам с самыми добрыми пожеланиями.

Кроме того, ребята учили создавать собственные проекты и поиграли в увлекательную игру «Матрица». Она позволила подросткам развить коммуникативные навыки и сплотить команды.

Активная программа продолжится завтра, а вечером участники и приглашенные гости в торжественной обстановке закроют форум.

С 24 по 26 октября похожий форум проведут для студентов. Проект направлен на вовлечение талантливой молодежи в общественно-политическую жизнь городского округа, региона и всей страны. Мероприятие организовали молодогвардейцы совместно с партией «Единая Россия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.