В школе № 16 Серпухова рабочие завершили капитальный ремонт

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Здание школы № 16 в Серпухове было построено в 1965 году — с этого момента крупные работы на объекте не проводились. Сейчас образовательное учреждение стало комфортным и современным, остались финальные штрихи по наведению порядка. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Первого сентября в родную школу придут почти 700 ребят. Завезено новое современное оборудование, для каждого класса заготовлены учебники.

Ремонт позволил разграничить каждую учебную зону по направлениям — гуманитарный, технический и естественный циклы теперь находятся отдельно друг от друга, увеличилось и количество санузлов. Появился хореографический зал.

«Важным этапом работы стало разделение пищеблока и актового зала — теперь это два отдельных просторных помещения. Изменения в пристройках позволили увеличить полезную площадь. Дополнительно появились раздевалки для детей и комната охраны», — отметил глава муниципалитета Сергей Никитенко.

Школа полностью преобразилась снаружи — обновлен фасад здания, завершено благоустройство. Учащиеся и родителя с трепетом ждут начала нового учебного года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них.

«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев.