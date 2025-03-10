В школе № 14 Долгопрудного 14 марта состоится акция «ЕГЭ для родителей»

В Долгопрудном 14 марта в школе № 14 пройдет Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», начало в 14:00. В мероприятии смогут принять участие родители будущих выпускников школ городского округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, ближе познакомить с экзаменационной процедурой, получить ответы на волнующие вопросы.

В этом году участники акции проверят свои знания по математике базового уровня и смогут пройти всю процедуру ЕГЭ — от рамки металлодетектора до получения результатов.

А также они смогут увидеть:

как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка участников в аудиториях;

как выглядят рабочие места участников ЕГЭ;

как организован контроль за объективностью проведения ЕГЭ;

как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов в пунктах проведения экзамена.

Кроме того, вместе с родителями в этот день за парты сядут представители администрации города, депутаты, общественники, спортсмены, сотрудники городских организаций и другие.

Заявить о своем участии в акции можно, обратившись к директорам образовательных организаций города или по телефону горячей линии ЕГЭ Управления образования: 8 (495) 408-68-25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.