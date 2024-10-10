В школе № 13 имени В. А. Джанибекова в Щелкове прошел «Урок мужества» для учащихся

С началом нового учебного года в рамках реализации партийного проекта «Историческая память» в школах городского округа Щелково стартовали традиционные «Уроки мужества», на которых главными героями становятся участники СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В школе № 13 имени В. А. Джанибекова в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения, Виктор Дядюра, как местный координатор проекта и участник специальной военной операции, поделился с ребятами своим опытом и рассказал немного о себе. На встрече он поделился рассказами о своей службе, поговорил с учащимися о спецоперации, о военных, которые сегодня выполняют важные боевые задачи, о их героических подвигах.

«Уроки мужества — это прекрасная возможность познакомиться с нашими героями, их боевыми подвигами, поговорить о мужестве и его проявлениях в различных ситуациях. Ведь во все времена наша страна славилась своими защитниками и, глядя на современных героев, слушая их истории, нет сомнений в том, что победа будет за нами», — поделился Виктор Дядюра.

Ребята активно принимали участие в беседе, отвечали на вопросы и задавали их Виктору. Подобные уроки мужества способствуют сохранению национальной памяти и формированию гражданского патриотизма.

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