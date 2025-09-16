В школе № 11 Раменского округа прошла военно-спортивная игра «Путь героя»

сегодня в 18:59

В школе № 11 поселка Дружба Раменского округа прошла военно-спортивная игра «Путь героя». Организаторами мероприятия стали активисты АНО «Движение вверх» Наталия Постнова и Екатерина Шаталова, которые победили в грантовом конкурсе «Движения Первых», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники из разных уголков Подмосковья приняли участие в военизированной эстафете и историко-культурной викторине. Особое впечатление на них произвели проверка знаний азбуки Морзе, силовые упражнения, использование противогазов, снаряжение магазина автомата Калашникова, метание гранат и вязание узлов.

Торжественную церемонию открытия провел Константин Сурков, руководитель местного отделения Союза добровольцев Донбасса и ветеран Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа. Он пожелал будущим кадетам любить свою Родину так же, как и нынешние воины.

25 команд из 15 муниципалитетов Московской области проявили энтузиазм и целеустремленность, стремясь показать свои лучшие результаты. По итогам мероприятия 96 кадетов из Подмосковья получили приглашение на бал «Виват, кадеты!» в Путевом дворце Великого Новгорода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.