В школе № 10 Долгопрудного открыли Парту Героев

В годовщину начала специальной военной операции в школе № 10 прошло торжественное мероприятие, посвященное защитникам. В нем приняли участие глава г. о. Долгопрудный Роман Истомин, учащиеся, педагоги, депутаты. Почетными гостями вечера стали военнослужащий СВО с позывным «Сокол» и родные погибших Героев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Военный — это профессия сильных, профессия мужественных и уверенных людей. Россия всегда славилась своими великими воинами. И мы можем в этом убедиться на примере выпускников вашей школы, которые встали на защиту страны, являясь участниками спецоперации, как и тысячи наших соотечественников. Дорогие ребята, вам стоит гордиться тем, что герои учились в вашей школе, и у вас есть возможность сидеть за той же партой, за которой сидели они, учиться у тех же учителей. Желаю вам расти умными, смелыми и самое главное ориентироваться на таких людей», — сказал, открывая мероприятие, глава округа Долгопрудный Роман Истомин.

Один из мужественных выпускников школы — участник СВО, командир взвода, выполняющий боевые задачи на Херсонском направлении. В первые дни мобилизации Сокол, не дожидаясь, повестки, добровольцем пришел в военкомат. И сейчас продолжает нести военную службу.

«Хочу поблагодарить всех за письма, которые вы пишете, за помощь, которую оказываете. Все это нам важно, нужно и очень греет душу», — обратился к учащимся и педагогам боец.

Ребята выразили огромное уважение своему гостю, читали стихи, исполняли песни. Но, как сказали дети, важно помнить и тех, кто погиб.

В боях специальной военной операции пали смертью храбрых два выпускника школы — Давыдов Максим Александрович и Павлов Андрей Сергеевич. Их родные, присутствовавшие на мероприятии, рассказали о своих близких. Память погибших воинов почтили минутой молчания.

А затем в школе № 10 была открыта парта Героев. И по праву первыми за нее сели мама Андрея Павлова Нина Александровна и сестра Максима Давыдова Надежда Александровна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.