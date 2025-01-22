В школе № 1 Ступина родители учащихся оценили качество горячих обедов

Председатель окружного совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Сухачев совместно с коллегами и представителями родительской общественности посетил школу № 1 Ступина, чтобы оценить качество питания школьников. Особое внимание было уделено соблюдению санитарных норм, разнообразию меню и организации бесплатного питания для детей участников спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ступина.

Гости осмотрели пищеблок и обеденный зал, пообщались с работниками столовой, учителями и учениками. Качество приготовленных блюд было оценено положительно.

«Мы регулярно проводим такие проверки, чтобы убедиться, что наши дети получают полноценное и сбалансированное питание. Отзывы родителей и самих школьников подтверждают, что организация питания в наших школах находится на высоком уровне», — отметил Александр Сухачев.

Приоритетное внимание уделено обеспечению бесплатным питанием детей участников спецоперации. Как отметили представители школы, этот вопрос находится на контроле.

По итогам проверки замечаний к организации питания в школе № 1 не выявлено.

Проверка питания в школах является частью обширной программы по улучшению условий обучения и воспитания. Партпроект «Новая школа» направлен на создание комфортной и безопасной образовательной среды, включая улучшение качества школьного питания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.