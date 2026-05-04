В школе Надежда Одинцовского округа прошел «Бессмертный полк»
Фото - © Одинцовская школа «Надежда»
Акция «Бессмертный полк» прошла 4 мая в общеобразовательной школе «Надежда» Одинцовского округа в преддверии Дня Победы. Ученики пронесли портреты родственников — участников Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В школе «Надежда» состоялось торжественное мероприятие, посвященное памяти героев Великой Отечественной войны. В колонне «Бессмертного полка» школьники несли портреты своих родных, сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу. Во время акции звучали песни военных лет.
Каждый портрет стал напоминанием о судьбе конкретного человека, его подвиге и вкладе в общую Победу. Участники отметили, что колонна символизирует живую связь поколений и уважение к героическому прошлому страны.
Акция помогает молодежи больше узнать о своих предках и почувствовать личную сопричастность к истории государства. Впервые «Бессмертный полк» прошел в 2012 году в Томске, а затем стал масштабным общественным движением, объединившим миллионы людей в России и за ее пределами.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.
«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.