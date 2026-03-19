В школе Ленинского округа провели плановую эвакуацию

Плановая тренировочная эвакуация прошла в Видновской гимназии Ленинского округа для отработки действий при пожаре и других чрезвычайных ситуациях. Учения проводят в образовательных учреждениях округа ежеквартально, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе тренировки специалисты проверили, насколько быстро и организованно ученики и сотрудники покидают здание и выбирают безопасные маршруты выхода. Одной из распространенных ошибок остается движение к условно задымленному выходу. Чтобы избежать этого, перед началом учений педагоги получают вводную информацию о предполагаемом очаге возгорания и зонах задымления.

«Основная задача тренировок — выработать у детей и взрослых четкие навыки поведения в экстренной ситуации. Важно, чтобы и ученики, и педагоги действовали слаженно, без паники. Сегодня мы не только проводим эвакуацию, но и организуем тематические занятия в классах: напоминаем детям о правилах пожарной безопасности, о том, как опасно играть с огнем, куда звонить в случае происшествия. В младших классах особый акцент делаем на запрете использования спичек и зажигалок», — отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Сергей Дежкин.

В администрации добавили, что аналогичные тренировки проходят не только в школах, но и на объектах с массовым пребыванием людей, в учреждениях здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов и в крупных торговых центрах. В учениях участвуют сотрудники администрации округа, полиции и Росгвардии, которые контролируют их проведение и отрабатывают взаимодействие экстренных служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.