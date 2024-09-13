сегодня в 11:26

В школе-интернате «Кадетский корпус» открыли первый в Химках кабинет криминалистики

В городском округе Химки в школе-интернате «Кадетский корпус» открыли первый в муниципалитете кабинет криминалистики. В дальнейшем для учеников здесь будут проходить занятия и встречи с сотрудниками следственного комитета, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В церемонии открытия приняли участие депутат Совета депутатов Руслан Шаипов, руководитель управления криминалистики Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области, полковник юстиции Шелудков Евгений, педагоги и ученики.

«Поздравляю с долгожданным открытием кабинета криминалистики! Главная задача, чтобы уже на стадии обучения в кадетском корпусе школьники вникали в азы работы следователя-криминалиста. Также сотрудники следственного комитата рассказали всем присутствующим о важности данной профессии», — сказал Руслан Шаипов.

Следователи-криминалисты продемонстрировали ребятам криминалистическую технику и рассказали о её применении при осуществлении следственных действий.

На занятии сотрудники отдела криминалистики рассказали воспитанникам о значимости профессии следователя-криминалиста, основных направлениях работы и современных криминалистических методах, позволяющих обнаружить следы преступления на месте происшествия и выявить виновных.

«Знания, которые будут здесь получать, значительно выходят за рамки школьной программы. Юные кадеты будут решать задачи на развитие дедукции. Это специализированный класс для теоретических, а главное — практических знаний в области криминалистики», — отметила директор МБОУ школы-интерната «Кадетский корпус» городского округа Химки Людмила Суслова.

Учащиеся познакомились с экспозицией помещения, которое оборудовано специализированными следственными наборами для обнаружения преступления.