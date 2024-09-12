В школе-интернате Химок открыли кабинет криминалистики

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В городском округе Химки в школе-интернате «Кадетский корпус» открыли первый в муниципалитете кабинет криминалистики. В дальнейшем для учеников здесь будут проходить занятия и встречи с сотрудниками следственного комитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В церемонии открытия приняли участие депутат совета депутатов Руслан Шаипов, руководитель управления криминалистики главного следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Московской области, полковник юстиции Шелудков Евгений, педагоги и ученики.

«Поздравляю с долгожданным открытием кабинета криминалистики! Главная задача, чтобы уже на стадии обучения в кадетском корпусе школьники вникали в азы работы следователя-криминалиста. Также сотрудники следственного комитата рассказали всем присутствующим о важности данной профессии», — сказал Шаипов.

Следователи-криминалисты продемонстрировали ребятам криминалистическую технику и рассказали о ее применении при осуществлении следственных действий.

На занятии сотрудники отдела криминалистики рассказали воспитанникам о значимости профессии следователя-криминалиста, основных направлениях работы и современных криминалистических методах, позволяющих обнаружить следы преступления на месте происшествия и выявить виновных.

Учащиеся познакомились с экспозицией помещения, которое оборудовано специализированными следственными наборами для обнаружения преступления.

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