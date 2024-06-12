В школе Химок провели праздничный концерт ко Дню России

Так, почти 200 школьников приняли участие в патриотическом концерте. Ученики представили свои творческие номера на сцене учебного заведения. Также для ребят подготовили специальную конкурсную программу, где каждый участник торжества смог не только проверить знания главных атрибутов страны — флага, герба и гимна, но и проявить себя в исполнении народных танцев и песен.

«В Химках особое внимание уделяют патриотическому воспитанию молодежи. Каждый понедельник школьники нашего округа принимают участие в тематических линейках — выносят государственный флаг РФ и вместе с учителями исполняют гимн нашей страны. Кроме того, с ребятами регулярно проводят беседы, во время которых им объясняют важность сохранения исторической памяти и культурного наследия. Благодаря этому наши дети растут достойными людьми!», — поделилась депутат местного Совета депутатов Юлия Ишкова.

Концерт открыл первую смену детского летнего лагеря «Лето». Более 150 юных химчан из 10 школ муниципалитета планируют посещать его вплоть до закрытия — до 9 июля.

«В этом году каждый день в нашем лагере будет иметь свое название, а также чему-то посвящён. В программе — праздники из календаря, различные развлекательные и познавательные мероприятия, а также спортивные состязания. В общем, решили задействовать все направления, интересные детям», — поделилась начальник летнего лагеря «Лето» при школе «Лига первых» Анастасия Уголькова.

Отметим, лагерь «Лето» — самый большой в Химках. В нем для местных школьников предусмотрено трехразовое питание, оздоровительные процедуры, секции и кружки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.