В школе Химок провели игру о жизни Александра Невского

Интеллектуальную игру, посвященную Александру Невскому, провели 17 марта в школе №1 в Химках. Ученикам рассказали о ключевых событиях биографии князя и его роли в становлении российского государства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе мероприятия школьники узнали о важнейших этапах жизни великого полководца и его вкладе в укрепление страны. Программу дополнили интеллектуальные задания, которые помогли участникам лучше понять историческую эпоху и личность князя.

«Александр Невский — это пример мужества, мудрости и служения Отечеству. Важно, чтобы молодежь не просто знала историю, но и умела делать из нее выводы», — подчеркнула директор школы №1, депутат Галина Болотова.

Значимость подобных встреч отметил и депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

«Сила России — в ее истории и людях, которые эту историю создавали. Подобные проекты помогают молодому поколению почувствовать эту связь и осознать свою ответственность за будущее страны», — сказал Владислав Мирзонов.

В округе регулярно проходят историко-патриотические акции в разных форматах. По словам депутата Юлии Ишковой, с начала реализации программы в Химках организовали более 2000 мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.