В школе Химок открыли Парту Героя в честь военного медика

5 декабря в лицее № 10 в Химках открыли Парту Героя. Ее посвятили участнику СВО — военному медику, посмертно награжденному «Орденом Мужества» и медалью «За спасение погибавших», Чингизу Тюрбееву, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Почетное право открыть парту Героя предоставили дочкам Героя, ученицам лицея Ксении и Анастасии, в числе гостей — и вдова Чингиза — Оксана Тюрбеева.

«Он окончил медколледж. С 2017 года работал в Химкинской больнице, по совместительству — в Красногорске. Весь ковид он отработал здесь и в Красногорске. Он решил добровольно служить в зоне СВО — специально поехал в Калмыкию, чтобы получить повестку. Прослужил там девять месяцев, в отпуск так и не приехал…», — рассказала Оксана Тюрбеева.

Чингиз был человеком отзывчивым и всегда готовым прийти на помощь. В тот день он решил помочь бойцам сделать окоп. Стояла жара, и он снял часть экипировки. В этот момент прилетел беспилотник. Получив тяжелое ранение, Чингиз скончался по дороге в госпиталь.

«Парта Героя — это не просто школьная парта. Это символ, который помогает молодежи понимать, что рядом с нами жили и живут настоящие герои. Такие инициативы делают историю ближе и учат уважению к подвигу», — рассказала депутат Юлия Ишкова.

Парты Героя — одно из направлений проекта «Новая школа» партии «Единая Россия». Они формируют у школьников уважение к подвигам современников и сохранение памяти о земляках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.