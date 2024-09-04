В школе Домодедово открывается «Точка роста»

Еще один центр «Точка роста» откроют в Домодедово Московской области, сообщили в пресс-службе округа.

В Зарёвской школе 4 сентября торжественно откроют центр естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». В школу поставили необходимое оборудование, а ученики старших классов помогают педагогам собрать модули для обучения.

«Ребята собирают оборудование, пробуют его программировать. Здесь всё для физики, химии, биологии и технологии. Конечно, мы готовились к открытию центра. Учителя заранее прошли обучение. Все это поможет нам развить компетенции, вырастить из наших школьников победителей олимпиад и просто заинтересует многих школьными предметами», — сообщила директор Зарёвской школы Мария Хохлина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал Воробьев.