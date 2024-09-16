В школе Домодедова проведут капремонт

Глава округа Евгения Хрусталева встретилась с родителями и педагогами лицея, чтобы обсудить планируемые перемены.

Капитальный ремонт запланирован на 2026 год по федеральной программе. Площадь достаточно большая — 7000 кв. м., поэтому строители зайдут на площадку уже осенью 2025 года.

На время работ по ремонту ученики перейдут в другие два здания лицея. В учреждении есть дети, которых привозит школьный автобус. Для их удобства добавят дополнительный автобус.

В школе есть лингвистический класс, где изучают дополнительно китайский язык, предпринимательский класс, космический класс, который вошел в топ-лучших классов России, два класса для детей с расстройством аутистического спектра — единственные в Домодедове, агрокласс, а также инженерный класс (у лицея заключены договоры с Московским энергетическим институтом и МУП «Теплосеть»).

Директор школы Нелля Николаевна рассказала о предстоящих проектах. Среди них заключение договоров о сотрудничестве с высшими учебными заведениями.

«Радует, что ребята могут всесторонне развиваться. Возможностей будет ещё больше после капитального ремонта здания лицея», — сказала Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.