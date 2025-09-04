В школе Домодедова прошла педагогическая конференция

В Домодедовской школе № 8 состоялась августовская педагогическая конференция, на которой участники могли увидеть выставку, посвященную новым методам обучения, в том числе интерпретации классической советской песни «Чему учат в школе». Выставка стала частью муниципального проекта «Профильная вертикаль», реализуемого на территории городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На выставке педагоги школы № 9 продемонстрировали агротехнологическое направление, начиная с раннего программирования для дошкольников. Воспитатель Анна Волошина рассказала: «Мы учим детей составлять программные строки на занятиях, например, о овощах».

Среди участников выставки были также «ЭкоДом» и детский морской центр «Альбатрос». Конференция продолжилась официальной частью, где почетные гости поздравили учителей округа с новыми достижениями и началом учебного года.

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов подчеркнул важность учителя в обществе, выразив благодарность за их преданность профессии и усилия, которые направлены на повышение статуса учителя.

Таким образом, августовская конференция в Домодедово подтвердила актуальность современных образовательных подходов и готовность педагогов к новым вызовам учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что системе школьного образования нужно привлечь на работу еще 284 учителя. Для них в регионе предусмотрены льготы и различные меры поддержки.

«Я хочу обратить внимание глав на то, что на сегодняшний момент нам нужно привлечь еще 284 учителя. Напомню, что мы предусмотрели и часто слышим о достаточной эффективности мер поддержки, которые мы приняли в части ипотеки и компенсации жилья», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.