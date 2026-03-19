В школе «Бородино» торжественно отметили День воссоединения Крыма с Россией

18 марта в актовом зале школы «Бородино» собралось более 300 учащихся с 8-го по 11-й класс, чтобы стать участниками патриотического концерта. Творческие номера школьников чередовались с показом видеороликов, рассказывающих об истории полуострова и его значении для нашей страны, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Почетными гостями праздника стали ветеран Вооруженных сил и участник специальной военной операции. Они обратились к ребятам с напутственными словами, подчеркнув важность любви к Родине и уважения к ее истории.

«Для нас всех это по-настоящему важный и волнительный день. Я видела, с каким искренним трепетом и энтузиазмом ребята готовили свои номера. Это лучший знак того, что молодое поколение понимает: Крым и Россия — одна судьба на века. У нашей страны есть великое прошлое, и оно будет жить до тех пор, пока ребята хранят и чтят его в своих сердцах», — отметила директор школы, депутат совета депутатов городского округа Подольск Наталья Павлюк.

В исполнении школьников прозвучали патриотические песни, а зажигательный казачий танец и изящный Венский вальс сорвали бурные аплодисменты зала. Кульминацией концерта стало выступление юных гармонистов — задорные мелодии зрители встретили особенно тепло.

