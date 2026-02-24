В школе Апрелевки провели благотворительную Масленицу

Благотворительная ярмарка «Широкая Масленица» прошла 21 февраля в школе № 3 Апрелевки Наро-Фоминского округа. В ней участвовали ученики с первого по одиннадцатый классы, родители и педагоги, а вырученные средства направили на помощь российским военнослужащим, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник объединил школьников разных возрастов, их родителей и учителей. Коридоры школы наполнились ароматами выпечки и домашнего угощения. За прилавками работали сами ученики — они представляли товары, общались с покупателями и осваивали основы предпринимательства и командной работы.

«Подобные мероприятия формируют у детей чувство сопричастности, ответственности и уважения к традициям. Очень важно, что ребята с раннего возраста учатся не только творить добро и зарабатывать, но и помогать тем, кто сегодня нуждается в поддержке. Это вклад в воспитание сильного и неравнодушного поколения», — отметила заместитель главы Елена Кузнецова.

Она подчеркнула значимость таких инициатив для формирования активной гражданской позиции у молодежи.

Ярмарка дала школьникам возможность раскрыть таланты и получить практический опыт: научиться презентовать продукцию, взаимодействовать с покупателями и отвечать за общий результат. Все собранные средства направили на поддержку российских военнослужащих, участвующих в СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.